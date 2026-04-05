Біля резиденції мера Лондона поліцейські залишили сумку зі зброєю та боєприпасами

Столична поліція відкрила внутрішнє розслідування після того, як офіцери залишили біля будинку Садіка Хана сумку з вогнепальною зброєю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

П’ятьох поліцейських, відповідальних за охорону мера Лондона Садіка Хана, відсторонили від виконання службових обов’язків після того, як поблизу його резиденції на півдні Лондона виявили залишену без нагляду сумку зі зброєю.

Як повідомляє Independent, сумку виявила дівчина будівельника Джордана Гріффітса. Усередині знаходилися напівавтоматичний карабін Heckler & Koch MP5, пістолет Glock, електрошокер та набої. Гріффітс зазначив, що був шокований небезпечним вмістом і одразу повідомив поліцію, яка за кілька хвилин прибула на місце та вилучила зброю.

Управління професійних стандартів Лондонської поліції перевіряє обставини інциденту. За попередньою інформацією, сумку загубили чергові офіцери незадовго до її виявлення громадянином.

У заяві поліції йдеться, що офіцери прибули на місце події протягом семи хвилин після виклику та безпечно вилучили речі. «Ми терміново розглядаємо обставини цього інциденту та усвідомлюємо занепокоєння, яке він може викликати», — зазначили у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.