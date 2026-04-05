Возле резиденции мэра Лондона полицейские оставили сумку с оружием и боеприпасами

Столичная полиция начала внутреннее расследование после того, как полицейские оставили возле дома Садика Хана сумку с огнестрельным оружием.

Пятеро полицейских, ответственных за охрану мэра Лондона Садика Хана, были отстранены от исполнения служебных обязанностей после того, как вблизи его резиденции на юге Лондона обнаружили оставленную без присмотра сумку с оружием.

Как сообщает Independent, сумку обнаружила девушка строителя Джордана Гриффитса. Внутри находились полуавтоматический карабин Heckler & Koch MP5, пистолет Glock, электрошокер и патроны. Гриффитс отметил, что был шокирован опасным содержимым и сразу сообщил в полицию, которая через несколько минут прибыла на место и изъяла оружие.

Управление профессиональных стандартов Лондонской полиции проверяет обстоятельства инцидента. По предварительной информации, сумку потеряли дежурные офицеры незадолго до ее обнаружения гражданином.

В заявлении полиции говорится, что офицеры прибыли на место происшествия в течение семи минут после вызова и безопасно изъяли вещи. «Мы срочно расследуем обстоятельства этого инцидента и осознаем беспокойство, которое он может вызвать», — отметили в ведомстве.

