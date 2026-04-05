Возле резиденции мэра Лондона полицейские оставили сумку с оружием и боеприпасами
Пятеро полицейских, ответственных за охрану мэра Лондона Садика Хана, были отстранены от исполнения служебных обязанностей после того, как вблизи его резиденции на юге Лондона обнаружили оставленную без присмотра сумку с оружием.
Как сообщает Independent, сумку обнаружила девушка строителя Джордана Гриффитса. Внутри находились полуавтоматический карабин Heckler & Koch MP5, пистолет Glock, электрошокер и патроны. Гриффитс отметил, что был шокирован опасным содержимым и сразу сообщил в полицию, которая через несколько минут прибыла на место и изъяла оружие.
Управление профессиональных стандартов Лондонской полиции проверяет обстоятельства инцидента. По предварительной информации, сумку потеряли дежурные офицеры незадолго до ее обнаружения гражданином.
В заявлении полиции говорится, что офицеры прибыли на место происшествия в течение семи минут после вызова и безопасно изъяли вещи. «Мы срочно расследуем обстоятельства этого инцидента и осознаем беспокойство, которое он может вызвать», — отметили в ведомстве.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.