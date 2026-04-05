Не я б’ю – верба б’є: традиції та заборони Вербної неділі

5 квітня християни відзначають Вербну неділю, згадуючи урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалима та дотримуючись давніх традицій і обмежень цього дня.

В Україні Вербна неділя, яка цього року припадає на 5 квітня, є важливою подією релігійного календаря. Зранку віряни відвідують святкові богослужіння та приносять до церков прикрашені вербові гілочки для освячення. Після цього в народі прийнято жартома б’яти одне одного вербою, промовляючи: «Не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень!». Цей ритуал символізує здоров’я та захист від негативних впливів на рік вперед.

Освячену вербу не викидають, а зберігають за іконами або на покуті до наступного року, вважаючи її оберегом від пожеж, грому та негараздів. Декілька «котиків» верби можна з’їсти або дати дітям для зміцнення здоров’я.

У цей день існують також певні заборони:

Не можна виконувати важку фізичну роботу — копати, садити чи сіяти, день присвячують молитві та відпочинку.

Не можна займатися хатніми справами — прибирання, прання, шиття можуть «відвернути благословення».

Не можна сваритися або бажати зла — день має бути спокійним і доброзичливим.

Не можна відмовляти в допомозі — варто проявляти щедрість та підтримку ближніх.

Освячене гілля не топчуть і не викидають, а старі гілочки зазвичай спалюють. Вербна неділя відкриває особливий духовний період перед Страсним тижнем та Великоднем, нагадуючи про підготовку до святкування Воскресіння Христового.

