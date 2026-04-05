Не я б’ю – верба б’є: традиції та заборони Вербної неділі

10:53, 5 квітня 2026
5 квітня християни відзначають Вербну неділю, згадуючи урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалима та дотримуючись давніх традицій і обмежень цього дня.
В Україні Вербна неділя, яка цього року припадає на 5 квітня, є важливою подією релігійного календаря. Зранку віряни відвідують святкові богослужіння та приносять до церков прикрашені вербові гілочки для освячення. Після цього в народі прийнято жартома б’яти одне одного вербою, промовляючи: «Не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень!». Цей ритуал символізує здоров’я та захист від негативних впливів на рік вперед.

Освячену вербу не викидають, а зберігають за іконами або на покуті до наступного року, вважаючи її оберегом від пожеж, грому та негараздів. Декілька «котиків» верби можна з’їсти або дати дітям для зміцнення здоров’я.

У цей день існують також певні заборони:

Не можна виконувати важку фізичну роботу — копати, садити чи сіяти, день присвячують молитві та відпочинку.

Не можна займатися хатніми справами — прибирання, прання, шиття можуть «відвернути благословення».

Не можна сваритися або бажати зла — день має бути спокійним і доброзичливим.

Не можна відмовляти в допомозі — варто проявляти щедрість та підтримку ближніх.

Освячене гілля не топчуть і не викидають, а старі гілочки зазвичай спалюють. Вербна неділя відкриває особливий духовний період перед Страсним тижнем та Великоднем, нагадуючи про підготовку до святкування Воскресіння Христового.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

