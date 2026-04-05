Не я бью — верба бьет: традиции и запреты Вербного воскресенья

10:53, 5 апреля 2026
5 апреля христиане отмечают Вербное воскресенье, вспоминая торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим и соблюдая древние традиции и ограничения этого дня.
В Украине Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 5 апреля, является важным событием религиозного календаря. Утром верующие посещают праздничные богослужения и приносят в церкви украшенные вербовые веточки для освящения. После этого в народе принято в шутку бить друг друга вербой, произнося: «Не я бью – верба бьет, через неделю Пасха!». Этот ритуал символизирует здоровье и защиту от негативных влияний на год вперед.

Освященную вербу не выбрасывают, а хранят за иконами или в углу до следующего года, считая ее оберегом от пожаров, грома и бедствий. Несколько «котиков» вербы можно съесть или дать детям для укрепления здоровья.

В этот день существуют также определенные запреты:

Нельзя выполнять тяжелую физическую работу — копать, сажать или сеять, день посвящают молитве и отдыху.

Нельзя заниматься домашними делами — уборка, стирка, шитье могут «отвернуть благословение».

Нельзя ссориться или желать зла — день должен быть спокойным и доброжелательным.

Нельзя отказывать в помощи — стоит проявлять щедрость и поддержку ближних.

Освященные ветки не топчут и не выбрасывают, а старые веточки обычно сжигают. Вербное воскресенье открывает особый духовный период перед Страстной неделей и Пасхой, напоминая о подготовке к празднованию Воскресения Христова.

какой сегодня праздник свято

