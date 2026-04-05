  1. В Україні

Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

11:47, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Великодньому привітанні Президент побажав миру, сили духу та Божої благодаті, підкресливши роль надії і єдності у боротьбі за Україну.
Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський побажав українцям та всім, хто святкує Великдень у світі, миру, сили духу та Божої благодаті в умовах війни.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У своєму привітанні Володимир Зеленський зазначив, що у складні часи надія на перемогу життя над смертю, добра над злом і правди над брехнею стає особливо важливою. Президент побажав, щоб сила кожної людини та її дух подолали лихо, ракети, окупацію та несправедливість:

«Щиро вітаю всіх, хто в Україні та світі відзначає Великдень сьогодні.

У дуже непрості часи для нашого народу й усього людства як ніколи сильною стає надія – на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Усього того, що символізує Воскресіння Господнє.

Нехай сила кожної нашої людини, її духу, усього найкращого, що є в людях, – нехай усе це неодмінно здолає лихо й темряву, «шахеди» і ракети, несправедливість та окупацію.

Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя на нашій землі та під українським небом, які захищають наші сміливі воїни.

Нехай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра поєднує добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. Хай кожен народ стане ближче до справжньої безпеки. Віримо в мир! Віримо в Україну!

З Великоднем!» — Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент Україна свято

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]