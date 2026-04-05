Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

У Великодньому привітанні Президент побажав миру, сили духу та Божої благодаті, підкресливши роль надії і єдності у боротьбі за Україну.

Президент України Володимир Зеленський побажав українцям та всім, хто святкує Великдень у світі, миру, сили духу та Божої благодаті в умовах війни.

У своєму привітанні Володимир Зеленський зазначив, що у складні часи надія на перемогу життя над смертю, добра над злом і правди над брехнею стає особливо важливою. Президент побажав, щоб сила кожної людини та її дух подолали лихо, ракети, окупацію та несправедливість:

«Щиро вітаю всіх, хто в Україні та світі відзначає Великдень сьогодні.

У дуже непрості часи для нашого народу й усього людства як ніколи сильною стає надія – на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Усього того, що символізує Воскресіння Господнє.

Нехай сила кожної нашої людини, її духу, усього найкращого, що є в людях, – нехай усе це неодмінно здолає лихо й темряву, «шахеди» і ракети, несправедливість та окупацію.

Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя на нашій землі та під українським небом, які захищають наші сміливі воїни.

Нехай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра поєднує добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. Хай кожен народ стане ближче до справжньої безпеки. Віримо в мир! Віримо в Україну!

З Великоднем!» — Зеленський.

