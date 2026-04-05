Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

В пасхальном поздравлении президент пожелал мира, силы духа и Божьей благодати, подчеркнув роль надежды и единства в борьбе за Украину.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал украинцам и всем, кто празднует Пасху в мире, мира, силы духа и Божьей благодати в условиях войны.

В своем поздравлении Владимир Зеленский отметил, что в сложные времена надежда на победу жизни над смертью, добра над злом и правды над ложью становится особенно важной. Президент пожелал, чтобы сила каждого человека и его дух преодолели беду, ракеты, оккупацию и несправедливость:

«Искренне поздравляю всех, кто в Украине и мире отмечает сегодня Пасху.

В очень непростые времена для нашего народа и всего человечества как никогда сильной становится надежда – на победу жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью. Всего того, что символизирует Воскресение Господне.

Пусть сила каждого нашего человека, его духа, всего лучшего, что есть в людях, – пусть все это непременно преодолеет беду и тьму, «шахиды» и ракеты, несправедливость и оккупацию.

Желаю всем Божьей благодати и мирной жизни на нашей земле и под украинским небом, которые защищают наши смелые воины.

Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. Пусть каждый народ станет ближе к настоящей безопасности. Верим в мир! Верим в Украину!

С Пасхой!» — Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.