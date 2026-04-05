Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

11:47, 5 апреля 2026
В пасхальном поздравлении президент пожелал мира, силы духа и Божьей благодати, подчеркнув роль надежды и единства в борьбе за Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал украинцам и всем, кто празднует Пасху в мире, мира, силы духа и Божьей благодати в условиях войны.

В своем поздравлении Владимир Зеленский отметил, что в сложные времена надежда на победу жизни над смертью, добра над злом и правды над ложью становится особенно важной. Президент пожелал, чтобы сила каждого человека и его дух преодолели беду, ракеты, оккупацию и несправедливость:

«Искренне поздравляю всех, кто в Украине и мире отмечает сегодня Пасху.

В очень непростые времена для нашего народа и всего человечества как никогда сильной становится надежда – на победу жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью. Всего того, что символизирует Воскресение Господне.

Пусть сила каждого нашего человека, его духа, всего лучшего, что есть в людях, – пусть все это непременно преодолеет беду и тьму, «шахиды» и ракеты, несправедливость и оккупацию.

Желаю всем Божьей благодати и мирной жизни на нашей земле и под украинским небом, которые защищают наши смелые воины.

Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. Пусть каждый народ станет ближе к настоящей безопасности. Верим в мир! Верим в Украину!

С Пасхой!» — Зеленский.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

