У Рівному чоловік у СЗЧ погрожував підірвати гранати – переговори тривали більше трьох годин

Правоохоронці понад три години вели переговори із зловмисником, який висмикнув чеку гранати та погрожував підірвати.

У Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати дві гранати. Про це повідомили в поліції Рівненської області.

Інцидент стався 4 квітня близько 20:30 на вулиці Соборній. До поліції звернувся військовослужбовець Національної гвардії, який повідомив, що під час перевірки 43-річний житель селища Оржів висмикнув чеку гранати та почав погрожувати вибухом.

На місце події прибули керівництво обласної поліції та районного управління, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці РПОП і КОРД, а також патрульні.

Переговори зі зловмисником тривали понад три години. У них брали участь заступник начальника ГУНП, перемовники та керівництво підрозділу КОРД. У результаті чоловіка вдалося затримати. Під час спілкування він повідомив, що перебуває у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).

Один із боєприпасів, затягнутий стяжкою, опинився у річці, інший правоохоронці знешкодили та вилучили. Обидва направлять на експертизу.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку. У межах відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.

