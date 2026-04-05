  1. В Украине

В Ровно мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранаты — переговоры длились более трёх часов

09:24, 5 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фото: NPU_Rivne
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать две гранаты. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел 4 апреля около 20:30 на улице Соборной. В полицию обратился военнослужащий Национальной гвардии, который сообщил, что во время проверки 43-летний житель поселка Оржов вытащил чеку гранаты и начал угрожать взрывом.

На место происшествия прибыли руководство областной полиции и районного управления, следственно-оперативная группа, взрывотехники, спецназовцы РПОП и КОРД, а также патрульные.

Переговоры с злоумышленником длились более трех часов. В них принимали участие заместитель начальника ГУНП, переговорщики и руководство подразделения КОРД. В результате мужчину удалось задержать. Во время общения он сообщил, что находится в статусе СЗЧ (самовольное оставление части).

Один из боеприпасов, затянутый стяжкой, оказался в реке, другой правоохранители обезвредили и изъяли. Оба направят на экспертизу.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. В рамках открытых уголовных производств продолжаются следственные действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Ровно граната

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]