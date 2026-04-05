В Ровно мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранаты — переговоры длились более трёх часов

В Ровно правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать две гранаты. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Инцидент произошел 4 апреля около 20:30 на улице Соборной. В полицию обратился военнослужащий Национальной гвардии, который сообщил, что во время проверки 43-летний житель поселка Оржов вытащил чеку гранаты и начал угрожать взрывом.

На место происшествия прибыли руководство областной полиции и районного управления, следственно-оперативная группа, взрывотехники, спецназовцы РПОП и КОРД, а также патрульные.

Переговоры с злоумышленником длились более трех часов. В них принимали участие заместитель начальника ГУНП, переговорщики и руководство подразделения КОРД. В результате мужчину удалось задержать. Во время общения он сообщил, что находится в статусе СЗЧ (самовольное оставление части).

Один из боеприпасов, затянутый стяжкой, оказался в реке, другой правоохранители обезвредили и изъяли. Оба направят на экспертизу.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. В рамках открытых уголовных производств продолжаются следственные действия.

