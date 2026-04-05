  В Україні

Примусова праця людей з інвалідністю в психоневрологічному інтернаті – поліція розслідує змову працівників

12:05, 5 квітня 2026
Щонайменше десятеро підопічних психоневрологічного закладу були залучені до роботи без оплати, повідомляють слідчі.
Поліція встановила причетність ще двох працівників психоневрологічного закладу до організації примусової праці людей з інвалідністю, повідомили в Департаменті міграційної поліції.

За даними слідства, інженер з охорони праці та інструкторка з трудової терапії діяли за попередньою змовою з директором закладу, організовуючи системне використання праці підопічних психоневрологічного будинку-інтернату. Людей з інвалідністю залучали до виконання сільськогосподарських робіт без оплати, використовуючи їх уразливий стан для власної вигоди.

Йдеться про щонайменше десятьох потерпілих, що свідчить про тривалий та організований характер протиправної діяльності. Раніше директора установи вже затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України — торгівля людьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб.

30 березня інженеру з охорони праці повідомлено про підозру за тією ж статтею, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Дії інструкторки з трудової терапії кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 149 КК України, наразі вирішується питання щодо її тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

