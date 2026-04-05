Примусова праця людей з інвалідністю в психоневрологічному інтернаті – поліція розслідує змову працівників

Щонайменше десятеро підопічних психоневрологічного закладу були залучені до роботи без оплати, повідомляють слідчі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція встановила причетність ще двох працівників психоневрологічного закладу до організації примусової праці людей з інвалідністю, повідомили в Департаменті міграційної поліції.

За даними слідства, інженер з охорони праці та інструкторка з трудової терапії діяли за попередньою змовою з директором закладу, організовуючи системне використання праці підопічних психоневрологічного будинку-інтернату. Людей з інвалідністю залучали до виконання сільськогосподарських робіт без оплати, використовуючи їх уразливий стан для власної вигоди.

Йдеться про щонайменше десятьох потерпілих, що свідчить про тривалий та організований характер протиправної діяльності. Раніше директора установи вже затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України — торгівля людьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб.

30 березня інженеру з охорони праці повідомлено про підозру за тією ж статтею, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Дії інструкторки з трудової терапії кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 149 КК України, наразі вирішується питання щодо її тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.