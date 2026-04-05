Принудительный труд людей с инвалидностью в психоневрологическом интернате – полиция расследует сговор сотрудников

По меньшей мере десять подопечных психоневрологического учреждения были привлечены к работе без оплаты, сообщают следователи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция установила причастность еще двух сотрудников психоневрологического учреждения к организации принудительного труда людей с инвалидностью, сообщили в Департаменте миграционной полиции.

По данным следствия, инженер по охране труда и инструктор по трудовой терапии действовали по предварительному сговору с директором учреждения, организуя систематическое использование труда подопечных психоневрологического дома-интерната. Людей с инвалидностью привлекали к выполнению сельскохозяйственных работ без оплаты, используя их уязвимое положение в своих интересах.

Речь идет о не менее десяти потерпевших, что свидетельствует о длительном и организованном характере противоправной деятельности. Ранее директор учреждения уже задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины — торговля людьми с целью эксплуатации по предварительному сговору группой лиц.

30 марта инженеру по охране труда сообщено о подозрении по той же статье, суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Действия инструктора по трудовой терапии квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 149 УК Украины, в настоящее время решается вопрос о ее содержании под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.