На ТОТ Росія масово скасовує відстрочку студентам

На Донеччині та Луганщині студентів денної форми навчання масово позбавляють броні, ігноруючи навіть формальні норми російського законодавства.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксовано масове скасування відстрочки від мобілізації для студентів денної форми навчання. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що попри формальні гарантії відстрочки, передбачені навіть російським законодавством, місцеві військкомати ігнорують ці норми, намагаючись виконати мобілізаційні плани.

Студентів викликають до військкоматів повістками під приводом «звірки даних» або «оновлення особових справ». Під час візиту документи, що підтверджують навчання у вищих навчальних закладах, не враховують, а бронювання скасовують.

Після цього юнаків не відпускають додому — їх одразу направляють на військову підготовку, позбавляючи можливості юридичного захисту або оскарження таких рішень.

