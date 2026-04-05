На ВОТ Россия массово отменяет отсрочку студентам

В Донецкой и Луганской областях студентов дневной формы обучения массово лишают отсрочки, игнорируя даже формальные нормы российского законодательства.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксирована массовая отмена отсрочки от мобилизации для студентов дневной формы обучения. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что несмотря на формальные гарантии отсрочки, предусмотренные даже российским законодательством, местные военкоматы игнорируют эти нормы, пытаясь выполнить мобилизационные планы.

Студентов вызывают в военкоматы повестками под предлогом «сверки данных» или «обновления личных дел». Во время визита документы, подтверждающие обучение в высших учебных заведениях, не учитывают, а броню отменяют.

После этого юношей не отпускают домой — их сразу направляют на военную подготовку, лишая возможности юридической защиты или обжалования таких решений.

