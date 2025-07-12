В Харкові та області вирує негода: вулиці перетворились на річки, а вітер зриває дахи — відео

Внаслідок негоди на Харківщині є загиблі.

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Ввечері 12 липня у Харкові та області пішла злива зі шквальним вітром, місцями пориви досягають 20 м/с.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, через негоду вже є постраждалі та загиблі.

«Троє постраждалих у Харкові через негоду: обвалився дах у приватному будинку в Салтівському районі», - заявив він.

Також він зазначив, що сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев.

Наразі підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди.

«Внаслідок негоди в с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. На жаль, вона загинула», - додав він.

Місцеві жителі оприлюднили відео наслідків. На одному з них видно, як через сильний вітер впав будівельний кран.

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