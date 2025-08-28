У Києві масові заходи тепер мають узгоджувати з Генштабом, — ЗМІ

Як повідомляється, масові заходи в Києві відтепер проводитимуть лише за погодженням із Генштабом.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко видав доручення, яким зобов’язав організаторів масових та урочистих подій попередньо узгоджувати їх проведення з Генеральним штабом Збройних си. Доручення підписано на виконання розпорядження прем'єр-міністра України від 23 серпня 2025 року. Про це повідомляє "Вечірній Київ".

Зокрема, усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі.

Також організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, зобов'язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА.

"Інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур", - говориться у повідомленні.

