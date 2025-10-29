Послугу єМалятко повернули у сім областей України – список

Послуга знову доступна в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Послугу єМалятко відновили в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Це зручний сервіс, який дозволяє батькам оформити всі необхідні документи для новонародженої дитини за однією заявою — від свідоцтва про народження до державної допомоги.

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися на порталі Дія через BankID, Дія.Підпис або інший кваліфікований електронний підпис і заповнити онлайн-форму.

Базові послуги, що надаються через єМалятко:

державна реєстрація народження;

визначення походження дитини;

присвоєння податкового номера (РНОКПП) та УНЗР;

надання громадянства України;

внесення даних про дитину до Реєстру пацієнтів.

Додатково можна замовити:

призначення допомоги при народженні дитини;

виплату грошової компенсації за пакунок малюка.

Для отримання компенсації одному з батьків потрібно відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка» у будь-якому відділенні ПриватБанку та вказати його IBAN у заяві єМалятко.

З 1 січня 2024 року сума компенсації становить 7 689 грн. Використати кошти можна в магазинах, перелік яких розміщено на сайті Мінсоцполітики.

