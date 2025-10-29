Услугу еМалятко вернули в семь областей Украины – список

Услуга снова доступна в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Услугу еМалятко возобновили в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Это удобный сервис, который позволяет родителям оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка по одному заявлению — от свидетельства о рождении до государственной помощи.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале Дия через BankID, Дмя.Подпис или другой квалифицированный электронный подпись и заполнить онлайн-форму.

Базовые услуги, предоставляемые через еМалятко:

государственная регистрация рождения;

определение происхождения ребенка;

присвоение налогового номера (РНОКПП) и УНЗР;

предоставление гражданства Украины;

внесение данных о ребенке в Реестр пациентов.

Дополнительно можно заказать:

назначение помощи при рождении ребенка;

выплату денежной компенсации за «пакет малыша».

Для получения компенсации одному из родителей нужно открыть специальный счет «Пакет малюка» в любом отделении ПриватБанка и указать его IBAN в заявлении еМалятко.

С 1 января 2024 года сумма компенсации составляет 7 689 грн. Потратить средства можно в магазинах, перечень которых размещен на сайте Минсоцполитики.

