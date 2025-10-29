Услугу еМалятко вернули в семь областей Украины – список

Услугу еМалятко возобновили в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Это удобный сервис, который позволяет родителям оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка по одному заявлению — от свидетельства о рождении до государственной помощи.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале Дия через BankID, Дмя.Подпис или другой квалифицированный электронный подпись и заполнить онлайн-форму.
Базовые услуги, предоставляемые через еМалятко:
Дополнительно можно заказать:
Для получения компенсации одному из родителей нужно открыть специальный счет «Пакет малюка» в любом отделении ПриватБанка и указать его IBAN в заявлении еМалятко.
С 1 января 2024 года сумма компенсации составляет 7 689 грн. Потратить средства можно в магазинах, перечень которых размещен на сайте Минсоцполитики.
