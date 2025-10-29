Практика судів
  1. В Україні

На порталі Дія розпочався бета-тест послуги з реєстрації громадської організації

15:22, 29 жовтня 2025
Завдяки новому сервісу можна буде зареєструвати громадську організацію, обравши затверджений Мін’юстом модельний статут, а також перевести чинну організацію на модельний статут.
На порталі Дія розпочався бета-тест послуги з реєстрації громадської організації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 29 жовтня, розпочалася реєстрація учасників бета-тесту нової онлайн-послуги — реєстрації громадської організації на підставі модельного статуту на порталі «Дія». Про це повідомив Мін’юст.

Завдяки новому сервісу можна буде:

- зареєструвати громадську організацію, обравши затверджений Мін’юстом модельний статут;

- перевести чинну організацію на модельний статут — швидко, зручно та без паперової бюрократії.

У Мін’юсті назвали переваги послуги:

- мінімум документів і ризику помилок завдяки уніфікованому статуту;

- повністю онлайн-реєстрація – без візитів до реєстратора;

- автоматичне внесення даних до Єдиного державного реєстру, адміністратором якого є Міністерство юстиції України.

«Кого запрошуємо: представників громадських організацій та всіх охочих, хто планує створити ГО і готовий протестувати нову послугу, поділившись відгуком.

Як долучитися:

Перейдіть на портал «Дія», оберіть послугу «Реєстрація громадської організації на підставі модельного статуту» та натисніть «Зареєструватись», - додали у відомстві.

Підпишіться на наш Telegram-канал  t.me/sudua  та на  Google Новини SUD.UA , а також на наш  VIBER , сторінку у  Facebook  та в  Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.

мінюст Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду