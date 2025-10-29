На порталі Дія розпочався бета-тест послуги з реєстрації громадської організації

Завдяки новому сервісу можна буде зареєструвати громадську організацію, обравши затверджений Мін’юстом модельний статут, а також перевести чинну організацію на модельний статут.

У вівторок, 29 жовтня, розпочалася реєстрація учасників бета-тесту нової онлайн-послуги — реєстрації громадської організації на підставі модельного статуту на порталі «Дія». Про це повідомив Мін’юст.

Завдяки новому сервісу можна буде:

- зареєструвати громадську організацію, обравши затверджений Мін’юстом модельний статут;

- перевести чинну організацію на модельний статут — швидко, зручно та без паперової бюрократії.

У Мін’юсті назвали переваги послуги:

- мінімум документів і ризику помилок завдяки уніфікованому статуту;

- повністю онлайн-реєстрація – без візитів до реєстратора;

- автоматичне внесення даних до Єдиного державного реєстру, адміністратором якого є Міністерство юстиції України.

«Кого запрошуємо: представників громадських організацій та всіх охочих, хто планує створити ГО і готовий протестувати нову послугу, поділившись відгуком.

Як долучитися:

Перейдіть на портал «Дія», оберіть послугу «Реєстрація громадської організації на підставі модельного статуту» та натисніть «Зареєструватись», - додали у відомстві.

