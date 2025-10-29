На портале «Дія» началось бета-тестирование услуги по регистрации общественной организации

Во вторник, 29 октября, началась регистрация участников бета-теста новой онлайн-услуги — регистрации общественной организации на основании модельного устава на портале «Дія». Об этом сообщил Минюст.
С помощью нового сервиса можно будет:
В Минюсте назвали преимущества услуги:
«Кого приглашаем: представителей общественных организаций и всех желающих, кто планирует создать ОО и готов протестировать новую услугу, поделившись отзывом.
Как присоединиться:
Перейдите на портал “Дія”, выберите услугу “Регистрация общественной организации на основании модельного устава” и нажмите “Зарегистрироваться”, — добавили в ведомстве.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.