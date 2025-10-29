На портале «Дія» началось бета-тестирование услуги по регистрации общественной организации

Благодаря новому сервису можно будет зарегистрировать общественную организацию, выбрав утвержденный Минюстом модельный устав, а также перевести действующую организацию на модельный устав.

Во вторник, 29 октября, началась регистрация участников бета-теста новой онлайн-услуги — регистрации общественной организации на основании модельного устава на портале «Дія». Об этом сообщил Минюст.

С помощью нового сервиса можно будет:

зарегистрировать общественную организацию, выбрав утвержденный Министерством юстиции модельный устав;

перевести действующую организацию на модельный устав — быстро, удобно и без бумажной бюрократии.

В Минюсте назвали преимущества услуги:

минимум документов и риска ошибок благодаря унифицированному уставу;

полностью онлайн-регистрация — без визитов к регистратору;

автоматическое внесение данных в Единый государственный реестр, администратором которого является Министерство юстиции Украины.

«Кого приглашаем: представителей общественных организаций и всех желающих, кто планирует создать ОО и готов протестировать новую услугу, поделившись отзывом.

Как присоединиться:

Перейдите на портал “Дія”, выберите услугу “Регистрация общественной организации на основании модельного устава” и нажмите “Зарегистрироваться”, — добавили в ведомстве.

