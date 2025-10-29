На Київщині жінка вдарила поліцейського палицею під час перевірки документів одного з місцевих чоловіків

У селі Княжичі на Київщині між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями стався конфлікт. Жінка вдарила поліцейського палицею під час перевірки документів у місцевого. Про це повідомляє поліція регіону.
Так, під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель відмовився їх надавати. Згодом між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями виник конфлікт, у ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження.
Правоохоронці затримали 42-річну жінку в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).
Крім того, керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських.
