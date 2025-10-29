В Киевской области женщина ударила полицейского палкой во время проверки документов одного из местных мужчин

Во время конфликта в селе Княжичи 42-летняя женщина травмировала правоохранителя.

В селе Княжичи в Киевской области между местными жителями, полицейскими и военнослужащими произошел конфликт. Женщина ударила полицейского палкой во время проверки документов у местного жителя. Об этом сообщает полиция региона.

Так, во время проверки военно-учетных документов местный житель отказался их предоставлять. Впоследствии между местными жителями, полицейскими и военнослужащими возник конфликт, в ходе которого одна из женщин ударила сотрудника полиции палкой по голове, причинив ему телесные повреждения.

Правоохранители задержали 42-летнюю женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, руководство Главного управления полиции Киевской области устанавливает правомерность действий полицейских.

