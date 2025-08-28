В Киеве массовые мероприятия теперь должны согласовывать с Генеральным штабом Вооруженных Сил

Как сообщается, массовые мероприятия в Киеве теперь будут проводить только по согласованию с Генштабом.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко выдал поручение, которым обязал организаторов массовых и торжественных событий предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом Вооруженных сил. Поручение подписано во исполнение распоряжения премьер-министра Украины Юлии Свириденко от 23 августа 2025 года.

В частности, все заявители, которые обращаются за согласованием проведения массовых мероприятий в Киеве, должны предварительно получить разрешение в Генштабе.

Также организаторы, чьи обращения уже находятся на проработке, обязаны пройти эту процедуру и сообщить результату КМВА.

«Информацию о новых правилах необходимо довести до всех исполнителей и ответственных структур», - говорится в сообщении.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко дал разъяснение, подчеркнув ключевые моменты.

«Хочу четко пояснить.

Первое. Моим поручением не запрещались митинги. Речь идет исключительно о согласовании проведения культурных массовых мероприятий.

Второе. Это решение распространяется не только на Киев. Оно касается всех областных военных администраций. Именно этот факт был вырван из контекста и использован для введения людей в заблуждение.

Цинизм — запускать информационные атаки именно в то время, когда Киев оплакивает погибших и борется с последствиями вражеской атаки. В такие дни общество должно быть единым, а не расколотым чужими манипуляциями», — отметил Ткаченко.

