У Києві масові заходи тепер мають узгоджувати з Генеральним штабом Збройних Сил

Як повідомляється, масові заходи в Києві відтепер проводитимуть лише за погодженням із Генштабом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко видав доручення, яким зобов’язав організаторів масових та урочистих подій попередньо узгоджувати їх проведення з Генеральним штабом Збройних сил. Доручення підписано на виконання розпорядження прем'єр-міністра України Юлії Свириденко від 23 серпня 2025 року.

Зокрема, усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі.

Також організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, зобов'язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА.

«Інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур», - говориться у повідомленні.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко дав роз’яснення, наголосивши на ключових моментах.

«Хочу чітко пояснити.

Перше. Моїм дорученням не заборонялися мітинги. Йдеться виключно про погодження проведення культурних масових заходів.

Друге. Це рішення поширюється не лише на Київ. Воно стосується всіх обласних військових адміністрацій. Саме цей факт був вирваний із контексту й використаний для введення людей в оману.

Цинізм - запускати інформаційні атаки саме в той час, коли Київ оплакує загиблих і бореться з наслідками ворожої атаки. У такі дні суспільство має бути єдиним, а не розколотим чужими маніпуляціями», — зазначив Ткаченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.