Андрій Садовий повідомив, коли у Львові запустять опалення в житлових будинках

Стало відомо, коли в житлових будинках Львова запустять опалення.

Фото: Львівська міська рада

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 3 листопада буде запущене опалення в житлових будинках по всьому місту.

Він підкреслив, що тепло з’явиться у домівках протягом наступних 2–5 днів — залежно від системи опалення.

«Садочки, школи та лікарні вже отримують тепло.

Ці вихідні ще будуть відносно теплими, але від листопада поблажок не чекаємо, тому добре, що можемо ввімкнути тепло для всіх», - заявив Садовий.

Також мер Львова додав, що у випадку непередбачуваних збоїв — треба повідомляти на гарячу лінію міста, щоб працівники швидко все полагодили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.