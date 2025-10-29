Андрей Садовый сообщил, когда во Львове запустят отопление в жилых домах

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что 3 ноября будет запущено отопление в жилых домах по всему городу.
Он подчеркнул, что тепло появится в домах в течение следующих 2–5 дней — в зависимости от системы отопления.
«Детские сады, школы и больницы уже получают тепло.
Эти выходные еще будут относительно теплыми, но с ноября поблажек не ожидаем, поэтому хорошо, что можем включить тепло для всех», — заявил Садовый.
Также мэр Львова добавил, что в случае непредвиденных сбоев нужно сообщать на горячую линию города, чтобы сотрудники быстро все исправили.
