Андрей Садовый сообщил, когда во Львове запустят отопление в жилых домах

Стало известно, когда в жилых домах Львова запустят отопление.

Фото: Львовский городской совет

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что 3 ноября будет запущено отопление в жилых домах по всему городу.

Он подчеркнул, что тепло появится в домах в течение следующих 2–5 дней — в зависимости от системы отопления.

«Детские сады, школы и больницы уже получают тепло.

Эти выходные еще будут относительно теплыми, но с ноября поблажек не ожидаем, поэтому хорошо, что можем включить тепло для всех», — заявил Садовый.

Также мэр Львова добавил, что в случае непредвиденных сбоев нужно сообщать на горячую линию города, чтобы сотрудники быстро все исправили.

