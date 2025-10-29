Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування

Комітет з питань організації державної влади Верховної Ради 29 жовтня розглянув пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту №14048, та за наслідками розгляду рекомендував парламенту прийняти даний законопроект в другому читанні та в цілому.
Підготовленим до другого читання законопроектом запроваджується:
- механізм забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування в Україні під час здійснення ними своєї діяльності;
- порядок здійснення державного нагляду за такими актами;
- визначення компетенції та повноважень відповідних органів державної влади під час забезпечення законності.
Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей законопроект.
