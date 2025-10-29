Раде рекомендуют принять в целом законопроект о надзоре за законностью решений органов местного самоуправления

Комитет рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект, направленный на обеспечение законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления.

Комитет по вопросам организации государственной власти Верховной Рады 29 октября рассмотрел предложения, поступившие от субъектов права законодательной инициативы к законопроекту №14048, и по результатам рассмотрения рекомендовал парламенту принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

Подготовленным ко второму чтению законопроектом предусматривается:

механизм обеспечения законности актов органов местного самоуправления в Украине при осуществлении ими своей деятельности;

порядок осуществления государственного надзора за такими актами;

определение компетенции и полномочий соответствующих органов государственной власти при обеспечении законности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законопроекте.

