У Британії скасували плату за видалення персональних даних для жертв насильства

Постраждалі від домашнього чи економічного насильства більше не повинні сплачувати £318, щоб їхні особисті дані не потрапляли до відкритого Реєстру неплатоспроможності.

У Великій Британії люди, які перебувають у групі ризику через загрозу насильства, більше не повинні сплачувати £318 за видалення своїх персональних даних з Реєстру неплатоспроможності та офіційних публічних записів. Про це повідомляє Law Gazette.

В уряді підкреслили, що це рішення має прибрати фінансову перешкоду для забезпечення безпеки постраждалих.

Міністерка судів і правових послуг Сара Сакман наголосила:

«Жінки, які зазнали домашнього насильства, часто змушені все життя переховуватись. Вони заслуговують на захист. Публікація персональних даних у Реєстрі неплатоспроможності не повинна ставати ще одним інструментом переслідування. Це просте рішення може стати різницею між життям у спокої та життям у страху. Я сподіваюся, що скасування цього збору принесе хоча б часткове полегшення тим, хто цього потребує».

Виконавча директорка благодійної організації Surviving Economic Abuse Сем Сметерс привітала це рішення, підкресливши, що скасування збору в межах Persons at Risk of Violence Order — важливий крок до захисту жертв економічного насильства.

«Досі постраждалі змушені були платити додатково лише за те, щоб залишатися в безпеці й уникнути публікації своїх імен і адрес у відкритій базі даних. Для багатьох це ставало непереборною перепоною, адже фінансовий контроль і насильство з боку кривдників позбавляли їх можливості сплатити цей внесок.

Реєстр неплатоспроможності у Великій Британії містить публічні дані про осіб, які оголосили себе банкрутами або користуються борговими схемами. До цього часу навіть жертви насильства мусили сплачувати фіксований збір, щоб їхні дані не були доступні загалу.

