Практика судів
  1. У світі

У Британії скасували плату за видалення персональних даних для жертв насильства

16:12, 29 жовтня 2025
Постраждалі від домашнього чи економічного насильства більше не повинні сплачувати £318, щоб їхні особисті дані не потрапляли до відкритого Реєстру неплатоспроможності.
У Британії скасували плату за видалення персональних даних для жертв насильства
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії люди, які перебувають у групі ризику через загрозу насильства, більше не повинні сплачувати £318 за видалення своїх персональних даних з Реєстру неплатоспроможності та офіційних публічних записів. Про це повідомляє Law Gazette.

В уряді підкреслили, що це рішення має прибрати фінансову перешкоду для забезпечення безпеки постраждалих.

Міністерка судів і правових послуг Сара Сакман наголосила:

«Жінки, які зазнали домашнього насильства, часто змушені все життя переховуватись. Вони заслуговують на захист. Публікація персональних даних у Реєстрі неплатоспроможності не повинна ставати ще одним інструментом переслідування. Це просте рішення може стати різницею між життям у спокої та життям у страху. Я сподіваюся, що скасування цього збору принесе хоча б часткове полегшення тим, хто цього потребує».

Виконавча директорка благодійної організації Surviving Economic Abuse Сем Сметерс привітала це рішення, підкресливши, що скасування збору в межах Persons at Risk of Violence Order — важливий крок до захисту жертв економічного насильства.

«Досі постраждалі змушені були платити додатково лише за те, щоб залишатися в безпеці й уникнути публікації своїх імен і адрес у відкритій базі даних. Для багатьох це ставало непереборною перепоною, адже фінансовий контроль і насильство з боку кривдників позбавляли їх можливості сплатити цей внесок.

Реєстр неплатоспроможності у Великій Британії містить публічні дані про осіб, які оголосили себе банкрутами або користуються борговими схемами. До цього часу навіть жертви насильства мусили сплачувати фіксований збір, щоб їхні дані не були доступні загалу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду