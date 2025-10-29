В Великобритании отменили плату за удаление персональных данных для жертв насилия

Пострадавшие от домашнего или экономического насилия больше не должны платить £318, чтобы их личные данные не попадали в открытый Реестр неплатёжеспособности.

В Великобритании люди, находящиеся в группе риска из-за угрозы насилия, больше не должны платить £318 за удаление своих персональных данных из Реестра неплатежеспособности и официальных публичных записей. Об этом сообщает Law Gazette.

В правительстве подчеркнули, что это решение должно устранить финансовое препятствие для обеспечения безопасности пострадавших.

Министр судов и правовых услуг Сара Сакман отметила:

«Женщины, которые пережили домашнее насилие, часто вынуждены всю жизнь скрываться. Они заслуживают защиты. Публикация персональных данных в Реестре неплатежеспособности не должна становиться еще одним инструментом преследования. Это простое решение может стать разницей между жизнью в спокойствии и жизнью в страхе. Я надеюсь, что отмена этого сбора принесет хоть какое-то облегчение тем, кто в этом нуждается».

Исполнительный директор благотворительной организации Surviving Economic Abuse Сэм Сметерс приветствовала это решение, подчеркнув, что отмена сбора в рамках Persons at Risk of Violence Order — важный шаг к защите жертв экономического насилия.

«До сих пор пострадавшие были вынуждены платить дополнительно лишь за то, чтобы оставаться в безопасности и избежать публикации своих имен и адресов в открытой базе данных. Для многих это становилось непреодолимым препятствием, ведь финансовый контроль и насилие со стороны обидчиков лишали их возможности оплатить этот взнос».

Реестр неплатежеспособности в Великобритании содержит публичные данные о лицах, объявивших себя банкротами или пользующихся долговыми схемами. До сих пор даже жертвы насилия должны были платить фиксированный сбор, чтобы их данные не были доступны общественности.

