Податкова служба нагадала, як оподатковуються подарункові сертифікати фізособам

У разі, коли юридична особа дарує фізичним особам подарункові сертифікати, їхня вартість включається до загального місячного оподатковуваного доходу отримувача як додаткове благо.

Податкова служба у Рівненській області розповідає, чи вважається подарунковий сертифікат доходом фізичної особи.

Зазначається, що відповідно до Податкового кодексу, до загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи включається вартість безоплатно отриманих товарів, робіт чи послуг, а також індивідуальні знижки, надані саме цій особі. Такі доходи вважаються додатковим благом і підлягають оподаткуванню, якщо не підпадають під винятки, передбачені пунктом 165.1.53 ПКУ.

Додаткові блага – кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розд. IV ПКУ) (пп. 14.1.47 ПКУ).

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ПКУ (абзац другий пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ).

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 – Сп),

де К – коефіцієнт;

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Водночас не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) – у частині, що не перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Ставка податку становить 18 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 – 167.5 ПКУ), у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Отже, якщо юридична особа надає подарункові сертифікати фізичним особам, то вартість таких сертифікатів включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо та оподатковується за ставкою 18 відс. у джерела виплати з урахуванням вимог пп. 165.1.39 ПКУ.

