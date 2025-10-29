Практика судов
Налоговая служба напомнила, как облагаются налогом подарочные сертификаты физлицам

16:30, 29 октября 2025
В случае, когда юридическое лицо дарит физическим лицам подарочные сертификаты, их стоимость включается в общий месячный налогооблагаемый доход получателя как дополнительное благо.
Налоговая служба в Ровенской области объясняет, считается ли подарочный сертификат доходом физического лица.

Отмечается, что в соответствии с Налоговым кодексом, в общий месячный налогооблагаемый доход физического лица включается стоимость безвозмездно полученных товаров, работ или услуг, а также индивидуальные скидки, предоставленные именно этому лицу. Такие доходы считаются дополнительным благом и подлежат налогообложению, если не подпадают под исключения, предусмотренные пунктом 165.1.53 НКУ.

Дополнительные блага — это средства, материальные или нематериальные ценности, услуги, другие виды доходов, выплачиваемые (предоставляемые) плательщику налога налоговым агентом, если такой доход не является заработной платой и не связан с выполнением трудовых обязанностей или не является вознаграждением по гражданско-правовым договорам (соглашениям), заключённым с таким плательщиком налога (за исключением случаев, прямо предусмотренных нормами разд. IV НКУ) (пп. 14.1.47 НКУ).

Если дополнительные блага предоставляются в неденежной форме, сумма налога с объекта налогообложения рассчитывается по правилам, определённым в п. 164.5 НКУ (абзац второй пп. «е» пп. 164.2.17 НКУ).

При начислении (предоставлении) доходов в любой неденежной форме базой налогообложения является стоимость такого дохода, рассчитанная по обычным ценам, правила определения которых установлены Налоговым кодексом, умноженная на коэффициент, который вычисляется по следующей формуле:

К = 100 : (100 – Сп), где:

К – коэффициент;

Сп – ставка налога, установленная для таких доходов на момент их начисления.

В то же время не включается в состав общего месячного налогооблагаемого дохода плательщика стоимость подарков (а также призов победителям и призёрам спортивных соревнований) — в части, не превышающей 25% одной минимальной заработной платы (в расчёте на месяц), установленной на 1 января отчётного налогового года, за исключением денежных выплат в любой сумме.

Ставка налога составляет 18% базы налогообложения по доходам, начисленным (выплаченным, предоставленным) (кроме случаев, определённых в пп. 167.2 – 167.5 НКУ), в том числе, но не исключительно, в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или иных выплат и вознаграждений, начисляемых (выплачиваемых, предоставляемых) плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам.

Следовательно, если юридическое лицо предоставляет подарочные сертификаты физическим лицам, стоимость таких сертификатов включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога как дополнительное благо и облагается по ставке 18% у источника выплаты с учётом требований пп. 165.1.39 НКУ.

