Центральна ВЛК почала скасовувати незаконні висновки про непридатність до служби, оформлені на Дніпропетровщині — ДБР

На Дніпропетровщині почали анулювання фіктивних висновків про непридатність до військової служби.

Фото: ДБР

Центральна військово-лікарська комісія розпочала перегляд і анулювання незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювалися на території Дніпропетровської області.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, уже скасовано перші сфальсифіковані рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів.

Схему ухилення від мобілізації викрили працівники ДБР у липні цього року. За даними слідства, до її організації причетні один із керівників районної військово-лікарської комісії області та колишня медпрацівниця місцевої лікарні. Вони підшукували осіб, які прагнули уникнути служби, і пропонували їм фіктивні медичні довідки про стан здоров’я.

Вартість таких “послуг” коливалася від 5 до 20 тисяч доларів США — залежно від фінансових можливостей клієнта, реального стану здоров’я та складності вигаданого діагнозу. За підробленими документами військовозобов’язаних визнавали непридатними, що дозволило уникнути мобілізації щонайменше 60 особам.

Після викриття схеми ДБР звернулося до Центральної ВЛК з ініціативою переглянути всі рішення, ухвалені на основі фальшивих медичних довідок. Вже анульовано непридатність перших двох осіб, а перевірка решти триває.

