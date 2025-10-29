Практика судов
  1. В Украине

Центральная ВВК начала отменять незаконные выводы о непригодности к службе, оформленные на Днепропетровщине — ГБР

15:18, 29 октября 2025
В Днепропетровской области начали аннулирование фиктивных выводов о непригодности к военной службе.
Центральная военно-врачебная комиссия начала пересмотр и аннулирование незаконных выводов о непригодности к военной службе, которые оформлялись на территории Днепропетровской области.

Как сообщает Государственное бюро расследований, уже отменены первые сфальсифицированные решения, принятые на основании фальшивых медицинских документов.

Схему уклонения от мобилизации разоблачили работники ГБР в июле этого года. По данным следствия, к ее организации причастны один из руководителей районной военно-врачебной комиссии области и бывшая медработница местной больницы. Они подыскивали тех, кто стремился избежать службы, и предлагали им фиктивные медицинские справки о состоянии здоровья.

Стоимость таких услуг колебалась от 5 до 20 тысяч долларов США — в зависимости от финансовых возможностей клиента, реального состояния здоровья и сложности вымышленного диагноза. По поддельным документам военнообязанных признавали непригодными, что позволило избежать мобилизации не менее 60 человек.

После разоблачения схемы ГБР обратилось в Центральную ВВК с инициативой пересмотреть все решения, принятые на основе фальшивых медицинских справок. Уже аннулирована непригодность первых двух человек, а проверка остальных идет.

ГБР ВВК военная служба

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

