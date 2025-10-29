Центральная ВВК начала отменять незаконные выводы о непригодности к службе, оформленные на Днепропетровщине — ГБР

В Днепропетровской области начали аннулирование фиктивных выводов о непригодности к военной службе.

Центральная военно-врачебная комиссия начала пересмотр и аннулирование незаконных выводов о непригодности к военной службе, которые оформлялись на территории Днепропетровской области.

Как сообщает Государственное бюро расследований, уже отменены первые сфальсифицированные решения, принятые на основании фальшивых медицинских документов.

Схему уклонения от мобилизации разоблачили работники ГБР в июле этого года. По данным следствия, к ее организации причастны один из руководителей районной военно-врачебной комиссии области и бывшая медработница местной больницы. Они подыскивали тех, кто стремился избежать службы, и предлагали им фиктивные медицинские справки о состоянии здоровья.

Стоимость таких услуг колебалась от 5 до 20 тысяч долларов США — в зависимости от финансовых возможностей клиента, реального состояния здоровья и сложности вымышленного диагноза. По поддельным документам военнообязанных признавали непригодными, что позволило избежать мобилизации не менее 60 человек.

После разоблачения схемы ГБР обратилось в Центральную ВВК с инициативой пересмотреть все решения, принятые на основе фальшивых медицинских справок. Уже аннулирована непригодность первых двух человек, а проверка остальных идет.

