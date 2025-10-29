Верховний Суд уточнив межі впливу воєнних дій на процесуальні строки

Верховний Суд: Ключова умова поважності причин пропуску процесуального строку — наявність причинно-наслідкового зв’язку між воєнними діями та неможливістю вчинення процесуальної дії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду пояснює, що ключовою ознакою поважності причин пропуску строку є причинно-наслідковий зв'язок між обставинами (зокрема, але не виключно збройна агресія проти України) та неможливістю виконати конкретну процесуальну дію у строк, встановлений законом, ухвалою суду тощо.

Сама по собі військова агресія проти України та введення воєнного стану на всій її території не може автоматично означати зупинення всіх процесуальних строків, визначених законом, або ж про автоматичне поновлення таких строків, незалежно від того, чи існує реальна можливість дотриматися їх.

Військова агресія, воєнний стан як обставини непереборної сили можуть бути поважною причиною пропуску процесуального строку та підставою для його поновлення лишеу разі, якщо саме внаслідок пов'язаних із ними обставин особа не може виконати ті чи інші процесуальні дії.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розглянув касаційну скаргу ТОВ щодо відмови у відкритті апеляційного провадження на підставі пункту 4 частини першої статті 261 Господарського процесуального кодексу України. Основне питання, що розглядалося Судом, стосувалося наявності поважних причин для пропуску строку апеляційного оскарження та можливості його поновлення в умовах воєнного стану.

Обставини справи

ТОВ звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Антимонопольного комітету України про часткове визнання недійсним рішення АМКУ від 01.10.2020, яке стосувалося порушення законодавства про захист економічної конкуренції. До провадження було також долучено два інші ТОВ. Позов стосувався визнання антиконкурентними дій, пов’язаних зі спотворенням результатів аукціону з продажу права вимоги.

Господарський суд 21 грудня 2022 року частково задовольнив позов: було визнано недійсним один з пунктів рішення АМКУ, яким на ТОВ було накладено штраф у розмірі понад 3,4 млн грн. В іншій частині позов залишено без задоволення.

Позиція апеляційної інстанції

Після отримання рішення першої інстанції 3 січня 2023 року, ТОВ подало апеляційну скаргу лише 23 лютого 2023 року, тобто з пропуском установленого строку. Апеляційний суд залишив скаргу без руху та запропонував усунути недоліки протягом 10 днів. Проте компанія вчасно не подала заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження. У зв’язку з цим ухвалою від 17 квітня 2023 року апеляційний суд відмовив у відкритті провадження на підставі пункту 4 частини першої статті 261 ГПК України.

Аргументи касаційної скарги та оцінка Верховного Суду

ТОВ подало касаційну скаргу, у якій вказало, що клопотання про поновлення строку містилося в тексті апеляційної скарги. Крім того, скаржник посилався на вплив воєнного стану, який, на його думку, мав вважатися поважною причиною для поновлення строку.

Верховний Суд відзначив, що сам по собі факт запровадження воєнного стану не є автоматичною підставою для поновлення процесуальних строків. Поважність причин повинна бути підтверджена наявністю причинно-наслідкового зв’язку між зовнішніми обставинами (наприклад, бойовими діями) та фактичною неможливістю вчинити процесуальну дію.

Суд також звернув увагу на відсутність доведення таких обставин з боку скаржника. Оскільки компанія розташована в Києві, де на момент розгляду не відбувалися активні бойові дії, а також не було подано вчасної заяви про поважність причин пропуску строку, Верховний Суд не знайшов підстав для скасування рішення апеляційної інстанції.

Касаційну скаргу ТОВ залишено без задоволення, а ухвалу Північного апеляційного господарського суду — без змін.

Верховний Суд підтвердив, що лише доведені та об’єктивні обставини можуть вважатися поважними причинами для поновлення процесуального строку, а не формальне посилання на воєнний стан без конкретних доказів.

Детально ознайомитись з позицією Верховного Суду у справі № 910/186/21 можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.