Верховный Суд уточнил пределы влияния военных действий на процессуальные сроки

Верховный Суд: Ключевое условие уважительности причин пропуска процессуального срока – наличие причинно-следственной связи между военными действиями и невозможностью совершения процессуального действия.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда разъясняет, что ключевым признаком уважительности причин пропуска срока является причинно-следственная связь между обстоятельствами (в частности, но не исключительно — вооружённая агрессия против Украины) и невозможностью совершения конкретного процессуального действия в срок, установленный законом, постановлением суда и др.

Сама по себе военная агрессия против Украины и введение военного положения на всей её территории не могут автоматически означать приостановление всех процессуальных сроков, определённых законом, либо их автоматическое восстановление — вне зависимости от того, существует ли реальная возможность их соблюдения.

Военная агрессия, военное положение как обстоятельства непреодолимой силы могут быть уважительной причиной пропуска процессуального срока и основанием для его восстановления только в случае, если именно вследствие связанных с ними обстоятельств лицо не может совершить те или иные процессуальные действия.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационную жалобу ООО относительно отказа в открытии апелляционного производства на основании пункта 4 части первой статьи 261 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Основной вопрос, рассматривавшийся Судом, касался наличия уважительных причин для пропуска срока апелляционного обжалования и возможности его восстановления в условиях военного положения.

Обстоятельства дела

ООО обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Антимонопольному комитету Украины о частичном признании недействительным решения АМКУ от 01.10.2020, которое касалось нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. К производству также были привлечены два других ООО. Иск касался признания антиконкурентными действий, связанных с искажением результатов аукциона по продаже права требования.

Хозяйственный суд 21 декабря 2022 года частично удовлетворил иск: был признан недействительным один из пунктов решения АМКУ, которым на ООО был наложен штраф в размере более 3,4 млн грн. В остальной части иск оставлен без удовлетворения.

Позиция апелляционной инстанции

После получения решения первой инстанции 3 января 2023 года ООО подало апелляционную жалобу только 23 февраля 2023 года, то есть с пропуском установленного срока. Апелляционный суд оставил жалобу без движения и предложил устранить недостатки в течение 10 дней. Однако компания вовремя не подала заявление о восстановлении срока на апелляционное обжалование. В связи с этим постановлением от 17 апреля 2023 года апелляционный суд отказал в открытии производства на основании пункта 4 части первой статьи 261 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Аргументы кассационной жалобы и оценка Верховного Суда

ООО подало кассационную жалобу, в которой указало, что ходатайство о восстановлении срока содержалось в тексте апелляционной жалобы. Кроме того, заявитель ссылался на влияние военного положения, которое, по его мнению, должно считаться уважительной причиной для восстановления срока.

Верховный Суд отметил, что сам по себе факт введения военного положения не является автоматическим основанием для восстановления процессуальных сроков. Уважительность причин должна быть подтверждена наличием причинно-следственной связи между внешними обстоятельствами (например, боевыми действиями) и фактической невозможностью совершить процессуальное действие.

Суд также обратил внимание на отсутствие доказательств таких обстоятельств со стороны заявителя. Поскольку компания расположена в Киеве, где на момент рассмотрения не происходили активные боевые действия, а также не было подано своевременного заявления об уважительности причин пропуска срока, Верховный Суд не нашел оснований для отмены решения апелляционной инстанции.

Кассационная жалоба ООО оставлена без удовлетворения, а постановление Северного апелляционного хозяйственного суда — без изменений.

Верховный Суд подтвердил, что только доказанные и объективные обстоятельства могут считаться уважительными причинами для восстановления процессуального срока, а не формальная ссылка на военное положение без конкретных доказательств.

