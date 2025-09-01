Практика судів
В Україні запрацює один із найбільших центрів протезування в Європі

12:00, 1 вересня 2025
В країні буде створено мережу клінік, оснащених сучасним обладнанням для протезування, а також забезпечено умови для навчання та роботи фахівців.
В Україні запрацює один із найбільших центрів протезування в Європі
Фото: facebook.com/radutskyy
В Україні мають запрацювати один із найбільших центрів протезування в Європі та мережа мікроклінік з реабілітації. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

«На початку червня 2024 року Верховна Рада ратифікувала грантову угоду між Францією та Україною. Цей договір передбачає понад 51 млн євро на проєкти в різних галузях, зокрема в медицині – створення у Львові виробничого центру та мережі протезних мікроклінік у регіонах», - заявив він.

Михайло Радуцький підкреслив, що основна мета проекту — надати українцям, що пережили ампутації, доступ до якісної реабілітації. Для цього буде створено мережу клінік, оснащених сучасним обладнанням для протезування, а також забезпечено умови для навчання та роботи фахівців.

В межах ініціативи «Fonds Ukraine» наразі на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького стартувало навчання 16 фахівців із реабілітації після ампутації, раніше українські ортезисти-протезисти пройшли також двотижневий тренінг під керівництвом французьких експертів. Також у закладі на даний час на завершальному етапі інсталяції обладнання, зокрема 20 сучасних 3D-принтерів і виробничих станків, що дозволяють виготовляти до 600 протезів щомісяця. Це дозволить сформувати один із найбільших центрів протезного виробництва в Європі.

Михайло Радуцький додав, що також готується відкриття мікроклінік в інших регіонах. Необхідне обладнання вже доставлено до Полтави, де ведуться організаційні роботи, а на Київщині тривають підготовчі заходи. Кожна з мікроклінік матиме площу близько 80 м² і включатиме все потрібне для комфорту пацієнтів та ефективної роботи спеціалістів.

«Процес роботи клінік буде простим і ефективним: пацієнт звертається на первинний огляд, фахівці проводять заміри та консультують. Індивідуальний протез виготовляється у виробничому центрі у Львові, після чого пацієнту його встановлюють і він проходить реабілітацію», - заявив він.

Фото: facebook.com/radutskyy

Верховна Рада України

