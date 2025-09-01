Україна запустила першого у світі державного AI-асистента — Дія.АІ

Новий інструмент уже доступний на порталі Дія, а згодом з’явиться і в мобільному застосунку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про запуск Дія.АІ — першого у світі державного AI-агента, який надає публічні послуги просто в чаті. Новий інструмент уже доступний на порталі «Дія», а згодом з’явиться і в мобільному застосунку.

Що вміє Дія.АІ?

Надає послуги

Ви вже можете отримати в чаті першу послугу — довідку про доходи. Просто напишіть: «Потрібна довідка про доходи» — і вона вже летить у ваш кабінет на порталі Дія. Найближчим часом додамо ще 5 послуг, які зможе надавати Дія.АІ.

Розповідає про послуги в Дії

Як відкрити ФОП? Що таке Пакунок малюка? Тепер не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі — просто запитайте в Дія.АІ.

Добере послугу під вашу ситуацію

Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, він миттєво підкаже про єВідновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави.

Зараз AI-асистент працює у форматі відкритого бета-тестування. Користувачі можуть залишати відгуки, щоб команда «Дії» вдосконалювала сервіс.

Федоров підкреслив, що мета України — до 2030 року увійти до топ-3 країн світу за інтеграцією ШІ в публічний сектор.

«Ми фокусуємося на тому, щоб трансформувати Дію з цифрового сервісу на повноцінного AI-агента, який працюватиме 24/7 та надаватиме послуги без заповнення зайвих форм і полів», — зазначив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.