Практика судів
  1. В Україні

Україна запустила першого у світі державного AI-асистента — Дія.АІ

16:59, 1 вересня 2025
Новий інструмент уже доступний на порталі Дія, а згодом з’явиться і в мобільному застосунку.
Україна запустила першого у світі державного AI-асистента — Дія.АІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про запуск Дія.АІ — першого у світі державного AI-агента, який надає публічні послуги просто в чаті. Новий інструмент уже доступний на порталі «Дія», а згодом з’явиться і в мобільному застосунку.

Що вміє Дія.АІ?

Надає послуги

Ви вже можете отримати в чаті першу послугу — довідку про доходи. Просто напишіть: «Потрібна довідка про доходи» — і вона вже летить у ваш кабінет на порталі Дія. Найближчим часом додамо ще 5 послуг, які зможе надавати Дія.АІ.

Розповідає про послуги в Дії

Як відкрити ФОП? Що таке Пакунок малюка? Тепер не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі — просто запитайте в Дія.АІ.

Добере послугу під вашу ситуацію

Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, він миттєво підкаже про єВідновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави.

Зараз AI-асистент працює у форматі відкритого бета-тестування. Користувачі можуть залишати відгуки, щоб команда «Дії» вдосконалювала сервіс.

Федоров підкреслив, що мета України — до 2030 року увійти до топ-3 країн світу за інтеграцією ШІ в публічний сектор.

«Ми фокусуємося на тому, щоб трансформувати Дію з цифрового сервісу на повноцінного AI-агента, який працюватиме 24/7 та надаватиме послуги без заповнення зайвих форм і полів», — зазначив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До окладів працівників судів і помічників застосують підвищувальні коефіцієнти — в уряді підтвердили прийняття постанов

До окладів помічників у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів буде застосовано підвищувальній коефіцієнт 1,45.

Кабмін опублікував постанову про дозвіл на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад

Відповідно до постанови депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні.

Команда Мінцифри представила Президенту проект «Електронний суд»

Українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через Дію та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн, повідомили в Офісі Президента.

Закриття в електронних реєстрах інформації про оборонні підприємства – законодавці двічі доповнили один закон пунктом різного змісту

На підпис Президенту спрямували два закони, кожен з яких доповнює закон про публічні електронні реєстри пунктом 4 стосовно закриття інформації про оборонні підприємства, але у кожному з цих законів він має різний зміст.

Експерти навчатимуть членів ВККС як правильно мотивувати свої рішення

Також експерти проаналізують рішення ВККС та нададуть необхідні рекомендації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду