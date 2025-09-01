У Києві затвердили правила плавання для гідроциклів й водних атракціонів

У Києві затвердили правила користування малими та спортивними суднами, гідроциклами й водними атракціонами.

У столиці офіційно затвердили Правила плавання для малих і спортивних суден, водних мотоциклів та засобів для розваг на воді. Документ, над яким працювали з 2022 року, встановлює порядок використання акваторії Києва та вимоги до безпеки руху на воді.

Розпорядження Київської міської військової адміністрації було підписане 26 серпня та зареєстроване 29 серпня у Міністерстві юстиції.

Документ неодноразово повертали на доопрацювання через зауваження та потребу додаткових погоджень на державному і місцевому рівнях. Зрештою всі правки внесли, і документ ухвалили без зауважень.

Правила розроблено на основі типової форми Міністерства інфраструктури та погоджено з Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

