У  Армія+ з’явився довідник Армія ID та нові форми рапортів

В Армія+ також з’явився оновлений рапорт на зміну місця служби.

У застосунку для військових «Армія+» з’явилися нові можливості: тепер користувачі можуть зберігати кілька ідентифікаторів Армія ID, подавати додаткові види рапортів і швидше оформлювати зміну місця служби. Про це повідомило Міністерство оборони

Довідник Армія ID

Зберігайте кілька унікальних ID (командира, його ТВО чи навіть СЕДО частини) та швидко підставляйте потрібний при поданні рапорту.

5 нових рапортів:

- одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);

- донація крові;

- довідка про доходи;

- довідка про обставини травми (Додаток 5);

- звільнення за досягненням граничного віку.

Оновлений рапорт на зміну місця служби

Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати через камеру, а система попереджає про дублікати.

