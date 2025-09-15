Практика судів
  1. В Україні

У  Армія+ з’явився довідник Армія ID та нові форми рапортів

14:48, 15 вересня 2025
В Армія+ також з’явився оновлений рапорт на зміну місця служби.
У  Армія+ з’явився довідник Армія ID та нові форми рапортів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку для військових «Армія+» з’явилися нові можливості: тепер користувачі можуть зберігати кілька ідентифікаторів Армія ID, подавати додаткові види рапортів і швидше оформлювати зміну місця служби. Про це повідомило Міністерство оборони

Довідник Армія ID

 Зберігайте кілька унікальних ID (командира, його ТВО чи навіть СЕДО частини) та швидко підставляйте потрібний при поданні рапорту.

5 нових рапортів:

- одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);

- донація крові;

- довідка про доходи;

- довідка про обставини травми (Додаток 5);

- звільнення за досягненням граничного віку.

Оновлений рапорт на зміну місця служби

Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати через камеру, а система попереджає про дублікати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції