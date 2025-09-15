В Армия+ появился справочник Армия ID и новые формы рапортов

В приложении для военнослужащих «Армия+» появились новые возможности: теперь пользователи могут сохранять несколько идентификаторов Армия ID, подавать дополнительные виды рапортов и быстрее оформлять смену места службы. Об этом сообщило Министерство обороны.
Справочник Армия ID
Можно сохранять несколько уникальных ID (командира, его и.о. или даже СЭДО части) и быстро подставлять нужный при подаче рапорта.
5 новых рапортов
Обновленный рапорт на смену места службы
Теперь добавлять необходимые документы еще проще. Их можно распознать через камеру, а система предупреждает о дубликатах.
