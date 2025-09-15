Практика судов
В Армия+ появился справочник Армия ID и новые формы рапортов

14:48, 15 сентября 2025
В «Армия+» также появился обновленный рапорт на смену места службы.
В приложении для военнослужащих «Армия+» появились новые возможности: теперь пользователи могут сохранять несколько идентификаторов Армия ID, подавать дополнительные виды рапортов и быстрее оформлять смену места службы. Об этом сообщило Министерство обороны.

Справочник Армия ID

Можно сохранять несколько уникальных ID (командира, его и.о. или даже СЭДО части) и быстро подставлять нужный при подаче рапорта.

5 новых рапортов

  • единовременная денежная помощь (инвалидность или частичная потеря трудоспособности);
  • донорство крови;
  • справка о доходах;
  • справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5);
  • увольнение по достижении предельного возраста.

Обновленный рапорт на смену места службы

Теперь добавлять необходимые документы еще проще. Их можно распознать через камеру, а система предупреждает о дубликатах.

