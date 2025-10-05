На Київщині в пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей і чоловік

Троє людей загинули у вогні в селі Проців Київської області.

У селі Проців Київської області сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули троє людей, повідомили в ДСНС.

До оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про загоряння в селі Проців Вороньківської територіальної громади.

На місце події було направлено вогнеборців 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бориспіль, а також підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Вороньків і Головурів.

По прибуттю рятувальники встановили, що горить житловий будинок, а за інформацією сусідів, імовірно, всередині перебувають діти.

На жаль, під час гасіння пожежі було виявлено тіла двох дітей 2018 та 2019 років народження, а також чоловіка 1988 року народження.

