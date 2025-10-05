В Киевской области в пожаре в жилом доме погибли двое детей и мужчина

Три человека погибли в огне в селе Процев Киевской области.

В селе Процев Киевской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли три человека, сообщили в ГСЧС.

В оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о возгорании в селе Процив Вороньковской территориальной общины.

На место происшествия были направлены пожарные 23-й Государственной пожарно-спасательной части города Борисполь, а также подразделения местной пожарной охраны сел Вороньков и Головуров.

По прибытии спасатели установили, что горит жилой дом, а по информации соседей, вероятно, внутри находятся дети.

К сожалению, во время тушения пожара были обнаружены тела двух детей 2018 и 2019 годов рождения, а также мужчины 1988 года рождения.

