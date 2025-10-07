У Кривому Розі викрили групу, яка викрала й катувала підприємця, вимагаючи $500 тисяч

У Кривому Розі викрито групу, яка викрала підприємця, катувала його паяльником і вимагала 500 тисяч доларів викупу. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця – на зустріч до кафе, де організували його викрадення. У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід.
Потерпілого вивезли до приватного будинку в одному із сіл Криворізького району. Протягом трьох діб його били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали 500 тисяч доларів за звільнення. Також погрожували родині, вимагаючи відкликати заяву про зникнення.
Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою.
Під час обшуків у затриманих вилучено зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та грошові кошти.
Зокрема, трьом зловмисникам повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі людини та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).
Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.