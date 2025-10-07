У Кривому Розі викрили групу, яка викрала й катувала підприємця, вимагаючи $500 тисяч

Зловмисники тримали чоловіка в полоні три доби, катували паяльником і погрожували його родині, вимагаючи викуп за звільнення.

У Кривому Розі викрито групу, яка викрала підприємця, катувала його паяльником і вимагала 500 тисяч доларів викупу. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця – на зустріч до кафе, де організували його викрадення. У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід.

Потерпілого вивезли до приватного будинку в одному із сіл Криворізького району. Протягом трьох діб його били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали 500 тисяч доларів за звільнення. Також погрожували родині, вимагаючи відкликати заяву про зникнення.

Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою.

Під час обшуків у затриманих вилучено зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та грошові кошти.

Зокрема, трьом зловмисникам повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі людини та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.

