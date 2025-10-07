В Кривом Роге разоблачили группу, которая похитила и пытала предпринимателя, требуя $500 тысяч

Злоумышленники держали мужчину в плену три дня, пытали паяльником и угрожали его семье, требуя выкуп за освобождение.

В Кривом Роге раскрыта группа, которая похитила предпринимателя, пытала его паяльником и требовала 500 тысяч долларов выкупа. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, злоумышленники пригласили своего знакомого – местного предпринимателя – на встречу в кафе, где организовали его похищение. В балаклавах, с применением силы и угроз оружием, мужчину связали и вывели через черный выход.

Потерпевшего вывезли в частный дом в одном из сел Криворожского района. В течение трех суток его избивали, пытали паяльником, облили кипятком и требовали 500 тысяч долларов за освобождение. Также угрожали семье, требуя отозвать заявление о пропаже.

Опасаясь разоблачения, нападавшие вывезли мужчину в поле и оставили, пригрозив расправой.

Во время обысков у задержанных изъято оружие, паяльник, мобильные телефоны, поддельные удостоверения правоохранителей, автомобили и денежные средства.

Трем злоумышленникам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека и вымогательстве (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

