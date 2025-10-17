Практика судів
  1. В Україні

В Одесі листоноша привласнила пенсії подружжя, яке перебувало за кордоном

11:11, 17 жовтня 2025
Жінка підробляла підписи пенсіонерів і забирала їхні виплати — вона привласнила понад 53 тисячі гривень.
В Одесі листоноша привласнила пенсії подружжя, яке перебувало за кордоном
В Одесі викрили 46-річну колишню працівницю пошти, яка протягом кількох місяців привласнювала пенсійні виплати літнього подружжя. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до правоохоронців із заявою звернулося подружжя пенсіонерів, 76-річна жінка та її 85-річний чоловік, які нещодавно повернулися до України після тривалої поїздки за кордон. У Пенсійному фонді вони дізналися, що нібито отримували грошові виплати, хоча насправді цього не було. 

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та в ході розслідування встановили, що до події причетна колишня працівниця пошти.

За даними слідства, 46-річна одеситка, яка працювала листоношею в одному з поштових відділень у Київському районі міста, мала доставляти пенсії подружжю додому.

Жінка знала, що літня пара поїхала за кордон. Скориставшись цим, воа сама підписувалася за пенсіонерів у відомостях, подавала документи до бухгалтерії і забирала пенсійні гроші собі.

У такий спосіб протягом кількох місяців зловмисниця привласнила понад 53 тисячі гривень, ввірених їй поштовою установою, які мали б отримати потерпілі.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – у привласнені чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому в умовах воєнного стану, та за ч.ч. 1, 4 ст. 358 ККУ – підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, та використанні завідомо підробленого документа.

Максимальне покарання, яке загрожує жінці, – позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

