В Одессе почтальон присвоила пенсии супружеской пары, которая находилась за границей

Женщина подделывала подписи пенсионеров и забирала их выплаты — она присвоила более 53 тысяч гривен.

В Одессе раскрыли 46-летнюю бывшую сотрудницу почты, которая на протяжении нескольких месяцев присваивала пенсионные выплаты пожилой супружеской пары. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в правоохранительные органы с заявлением обратилась пара пенсионеров — 76-летняя женщина и ее 85-летний муж, которые недавно вернулись в Украину после длительной поездки за границу. В Пенсионном фонде они узнали, что якобы получали денежные выплаты, хотя на самом деле этого не было.

Правоохранители начали уголовное производство и в ходе расследования установили, что к событию причастна бывшая сотрудница почты.

По данным следствия, 46-летняя одесситка, которая работала почтальоном в одном из почтовых отделений в Киевском районе города, должна была доставлять пенсии супругам домой.

Женщина знала, что пожилая пара уехала за границу. Воспользовавшись этим, она сама подписывалась за пенсионеров в ведомостях, подавала документы в бухгалтерию и забирала пенсионные деньги себе.

Таким образом, на протяжении нескольких месяцев злоумышленница присвоила более 53 тысяч гривен, доверенных ей почтовым учреждением, которые должны были получить потерпевшие.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — в присвоении чужого имущества, находившегося в ее ведении, совершенном в условиях военного положения, а также по ч.ч. 1, 4 ст. 358 УКУ — подделке официального документа, который выдается или удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и использовании заведомо поддельного документа.

Максимальное наказание, которое грозит женщине, — лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

