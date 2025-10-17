Практика судов
  1. В Украине

В Одессе почтальон присвоила пенсии супружеской пары, которая находилась за границей

11:11, 17 октября 2025
Женщина подделывала подписи пенсионеров и забирала их выплаты — она присвоила более 53 тысяч гривен.
В Одессе почтальон присвоила пенсии супружеской пары, которая находилась за границей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе раскрыли 46-летнюю бывшую сотрудницу почты, которая на протяжении нескольких месяцев присваивала пенсионные выплаты пожилой супружеской пары. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в правоохранительные органы с заявлением обратилась пара пенсионеров — 76-летняя женщина и ее 85-летний муж, которые недавно вернулись в Украину после длительной поездки за границу. В Пенсионном фонде они узнали, что якобы получали денежные выплаты, хотя на самом деле этого не было.

Правоохранители начали уголовное производство и в ходе расследования установили, что к событию причастна бывшая сотрудница почты.

По данным следствия, 46-летняя одесситка, которая работала почтальоном в одном из почтовых отделений в Киевском районе города, должна была доставлять пенсии супругам домой.

Женщина знала, что пожилая пара уехала за границу. Воспользовавшись этим, она сама подписывалась за пенсионеров в ведомостях, подавала документы в бухгалтерию и забирала пенсионные деньги себе.

Таким образом, на протяжении нескольких месяцев злоумышленница присвоила более 53 тысяч гривен, доверенных ей почтовым учреждением, которые должны были получить потерпевшие.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — в присвоении чужого имущества, находившегося в ее ведении, совершенном в условиях военного положения, а также по ч.ч. 1, 4 ст. 358 УКУ — подделке официального документа, который выдается или удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и использовании заведомо поддельного документа.

Максимальное наказание, которое грозит женщине, — лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Венецианская комиссия предоставила законодателям рекомендации по изменениям в дисциплинарной ответственности судей и проверке деклараций добропорядочности – перевод заключения

Венецианская комиссия предоставила народным депутатам конкретные советы, проанализировав три законопроекта, предусматривающие изменения в процедуры Высшего совета правосудия, ВККС относительно привлечения судей к дисциплинарной ответственности и проверки деклараций добропорядочности.

Отсутствие указания авторства непосредственно в произведении не опровергает презумпцию авторства – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что авторство лица не требует доказывания самим автором, а обязанность опровержения презумпции авторства возлагается на ответчика.

«Несколько собеседников отметили, что ключевой проблемой судебной реформы в Украине является вопрос добропорядочности судей Верховного Суда» – Венецианская комиссия

Венецианская комиссия в заключении коснулась и первоначального законопроекта Минюста, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС, а также привлечения международных экспертов к этому процессу.

Стоимость поправок к проекту бюджета на 2026 год составляет 7 триллионов гривен – Роксолана Пидласа

Для того, чтобы удовлетворить пожелания депутатов, подавших поправки к проекту бюджета, нужно 7 трлн грн.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області