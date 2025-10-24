Практика судів
Передавав ворогу дані про ППО: у Миколаєві суд взяв під варту пенсіонера, підозрюваного у держзраді

18:58, 24 жовтня 2025
Чоловік визнав, що збирав і передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ППО, військових частин та наслідки ворожих атак.
Центральний районний суд Миколаєва застосував запобіжний захід до пенсіонера, підозрюваного в державній зраді. Про це інформує пресслужба суду.

Зокрема, слідчий суддя розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу до 65-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 України.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний погодився на пропозицію представника країни-агресора збирати та передавати інформацію, поширення якої може завдати шкоди національній безпеці України.

В подальшому, він передавав своєму співрозмовнику інформацію стосовно місць розташування підрозділів ППО, військових частин, об'єктів промисловості та підприємств оборонної сфери, роботи мобільних груп ППО, наслідків ворожих атак.

На суді підозрюваний визнав свою провину, проте не став пояснювати мотиви своєї діяльності.

Захисник проти задоволення клопотання не заперечував.

За результатами розгляду, слідчий суддя ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

