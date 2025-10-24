Практика судів
  1. В Україні

У Києві повідомили про підозру керівникам клініки, які намагалися віддати чужу дитину подружжю з Китаю

23:12, 24 жовтня 2025
Представники клініки репродуктивної медицини, знаючи, що немовля не є біологічною дитиною іноземців, намагалися незаконно оформити батьківство та передати їм новонароджену дівчинку.
У Києві повідомлено про підзору співвласнику приватної клініки репродуктивної медицини та її менеджеру, які намагалися незаконно передати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю. Про це повідомляє міська прокуратура.

Розслідування встановило, що китайська пара приїхала до України, щоб скористатися програмою сурогатного материнства у столичній клініці. У травні цього року сурогатна мати народила для них двійнят — хлопчика та дівчинку.

Після генетичної експертизи з’ясувалося, що чоловік є біологічним батьком лише хлопчика. Попри це, представники клініки намагалися через суд домогтися визнання пари батьками обох дітей, щоб передати їм і дівчинку.

Зрештою подружжя повернулося до Китаю з народженим в Україні сином. Дівчинку ж керівники клініки залишили на няню в орендованій квартирі у Києві, поки не вирішиться питання у суді.

У прокуратура наголосили, що представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього. Натомість їх метою було віддати дитину іноземцям, які оплатили народження двох дітей.

Співвласнику приватної клініки репродуктивної медицини та менеджеру клініки, які намагалися віддати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи що це не їхня дитина, повідомлено про підозру.

Їх підозрюють у незакінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною та незаконній посередницькій діяльності щодо удочеріння дитини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 169 КК України).

Новонароджена дівчинка перебуває у дитячому закладі, правоохоронці встановлюють хто її батьки.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

