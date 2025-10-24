У Києві повідомили про підозру керівникам клініки, які намагалися віддати чужу дитину подружжю з Китаю

Представники клініки репродуктивної медицини, знаючи, що немовля не є біологічною дитиною іноземців, намагалися незаконно оформити батьківство та передати їм новонароджену дівчинку.

У Києві повідомлено про підзору співвласнику приватної клініки репродуктивної медицини та її менеджеру, які намагалися незаконно передати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю. Про це повідомляє міська прокуратура.

Розслідування встановило, що китайська пара приїхала до України, щоб скористатися програмою сурогатного материнства у столичній клініці. У травні цього року сурогатна мати народила для них двійнят — хлопчика та дівчинку.

Після генетичної експертизи з’ясувалося, що чоловік є біологічним батьком лише хлопчика. Попри це, представники клініки намагалися через суд домогтися визнання пари батьками обох дітей, щоб передати їм і дівчинку.

Зрештою подружжя повернулося до Китаю з народженим в Україні сином. Дівчинку ж керівники клініки залишили на няню в орендованій квартирі у Києві, поки не вирішиться питання у суді.

У прокуратура наголосили, що представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього. Натомість їх метою було віддати дитину іноземцям, які оплатили народження двох дітей.

Їх підозрюють у незакінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною та незаконній посередницькій діяльності щодо удочеріння дитини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 169 КК України).

Новонароджена дівчинка перебуває у дитячому закладі, правоохоронці встановлюють хто її батьки.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

