Уряд дозволив спрямовувати освітню субвенцію на ремонти шкільних їдалень

27 млн гривень спрямують місцевим бюджетам для реконструкцію та капремонти шкільних харчоблоків.

Фото: DREAM

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд вніс зміни до постанови від 4 березня 2025 року № 241, що регулює надання залишків освітньої субвенції у 2025 році. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядок та умови використання коштів переглянуто в новій редакції. Тепер освітню субвенцію можна спрямовувати не лише на завершення раніше розпочатих проектів, а й на нові ініціативи щодо придбання обладнання, створення та модернізації (реконструкції й капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) у закладах загальної середньої освіти.

Визначено розподіл 27 млн 29,9 тисяч гривень між місцевими бюджетами. У документі вказано коди та назви місцевих бюджетів, назви закладів освіти, їхнє розташування та обсяги субвенції для реалізації двох нових проектів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.