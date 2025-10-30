Правительство разрешило направлять образовательную субвенцию на ремонт школьных столовых

27 млн гривен направят в местные бюджеты на реконструкцию и капремонт школьных пищеблоков.

Правительство внесло изменения в постановление от 4 марта 2025 года № 241, регулирующее предоставление остатков образовательной субвенции в 2025 году. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Порядок и условия использования средств пересмотрены в новой редакции. Теперь образовательную субвенцию можно направлять не только на завершение ранее начатых проектов, но и на новые инициативы по приобретению оборудования, созданию и модернизации (реконструкции и капитальному ремонту) столовых (пищеблоков) в учреждениях общего среднего образования.

Определено распределение 27 млн 29,9 тысяч гривен между местными бюджетами. В документе указаны коды и названия местных бюджетов, названия учебных заведений, их расположение и объемы субвенции для реализации двух новых проектов.

