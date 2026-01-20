В Україні пояснили, як працюватимуть нові «дитячі» виплати з 2026 року

Нові виплати, нові суми: що варто знати батькам про підтримку з 2026 року.

У Медіацентрі Україна відбувся спільний брифінг Першої заступниці Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Людмили Шемелинець та Голови правління Пенсійного фонду України Євгенія Капінуса, присвячений новим програмам державної підтримки сімей з дітьми.

Як повідомила Людмила Шемелинець, з 1 січня 2026 року набрав чинності Закон, який передбачає суттєве розширення «дитячих» виплат. Зокрема, одноразову допомогу при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. Водночас для батьків, чиї діти народилися до 1 січня 2026 року, зберігаються раніше встановлені гарантії: після першого платежу у розмірі 10 320 гривень вони й надалі отримуватимуть по 860 гривень щомісяця до досягнення дитиною трьох років.

Крім того, батьки дітей, яким на момент набрання чинності Законом ще не виповнився один рік, можуть подаватися на допомогу по догляду за дитиною. Йдеться про щомісячну виплату у розмірі 7 тисяч гривень, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, — 10 500 гривень.

Окремо передбачена програма «єЯсла». За словами заступниці міністра, батьки дітей віком від одного року, які вийшли на роботу на повний робочий день, мають право на щомісячну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Ці кошти можна використати на оплату послуг догляду за дитиною, приватних дитячих садків, харчування у комунальних закладах, гуртків або послуг няні.

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус уточнив, що для оформлення нових виплат необхідно звертатися до сервісних центрів ПФУ з відповідним пакетом документів. Подати заяву на одноразову допомогу при народженні дитини та отримання «Пакунка малюка» можна також онлайн через сервіс «єМалятко» у застосунку «Дія».

Він наголосив, що Пенсійний фонд працює за екстериторіальним принципом, тож громадяни можуть звернутися до будь-якого відділення незалежно від місця проживання. Для зручності заявників передбачено можливість онлайн-запису на прийом через портал ПФУ або подання документів поштою.

У Пенсійному фонді запевнили, що роботу сервісних центрів посилено, а внутрішні алгоритми оновлено, аби забезпечити своєчасний розгляд заяв та належну консультаційну підтримку громадян.

Закон про підвищення «дитячих» виплат набрав чинності 1 січня 2026 року і спрямований на посилення державної підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю.

